Донецк, , 22:57 — REGNUM Восемь раз с начала текущих суток был нарушен режим перемирия украинскими войсками на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Боевиками Киева были обстреляны следующие населённые пункты/районы на территории ДНР: Горловка (посёлок шахты «6/7»), Донецк (посёлок шахты «Трудовская», район аэропорта), Докучаевск, Луганское, Петровское.

При обстрелах украинскими войсками применялось следующее вооружение: крупнокалиберные пулемёты, миномёты калибром 82 мм, вооружение БМП/БТР, гранатомёты, стрелковое оружие.

Информация о жертвах, пострадавших среди мирного населения ДНР и повреждениях гражданской инфраструктуры на территории ДНР уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве погибших в ДНР с начала военного конфликта. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, всего за время войны в Донбассе погибли 4884 человека, в том числе 81 ребёнок.

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