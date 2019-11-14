Копенгаген, , 22:15 — REGNUM Бывший датский бодибилдер Якоб Спорон — Фидлер во время заседания суда в Лондоне признал свою вину в контрабанде 16 тон анаболиков стероидов в Великобританию на сумму 14, 7 млн долларов. Это самое крупное дело о незаконном провозе стероидов в настоящее время.

В качестве меры наказания суд избрал 10 лет тюрьмы, хотя изначально бывшему бодибилдеру грозили лишь 5 лет и 4 месяца. Суд завершил расследование британских правоохранительных органов, которое длилось более пяти лет. «Якоб Спорон-Фидлер предположительно является крупнейшим преступником на рынке нелегального допинга, во всяком случае мы не знаем никого, кто бы проводил операции с большим объемом товара», — заявил глава расследования Джон МакЛолин. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

По информации британских правоохранительных органов, бывший бодибилдер из Дании владел фабрикой по изготовлению стероидов в индийском городе Мумбаи. Сообщается также, что датчанин продавал товары минимум пяти различных марок и стоял за сбытом различных видов анаболиков.