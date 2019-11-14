Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу доложено о стрельбе в школе в калифорнийском городе Санта-Кларита. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента Джадда Дира.

Отмечается, что в Белым доме призвали всех граждан, находящихся в районе места происшествия, чётко следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября в результате стрельбы на территории школы Saugus High School в Санта-Кларите один человек погиб и ещё несколько получили ранения. Полиция сообщила о задержании предполагаемого стрелка.

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