Братислава, , 21:38 — REGNUM В районе словацкого города Ревуца утонули три женщины, пытавшиеся спасти бродячих собак из приюта, сообщает 14 ноября издание Plus JEDEN DEŇ.

Трагедия произошла во время наводнения, происходящего в Центральной Словакии из-за ливневых дождей.

Питомник для бродячих собак был расположен на берегу реки Мурань, и погибшие женщины приехали из другого города для участия в их спасении.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Венеции из-за наводнения был введен режим чрезвычайной ситуации.

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