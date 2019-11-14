Стокгольм, , 22:40 — REGNUM 6 пистолетов Glock 17 и 300 специальных боевых патронов, недоступных в открытой продаже, были украдены из главного государственного учреждения Швеции — офиса премьер-министра. Об ограблении власти сообщили в полицию 25 октября, однако общественности это стало известно только спустя две недели. Об этом 14 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Украденное оружие было похищено из запертого оружейного сейфа. Оно хранилось для использования службой безопасности государственного учреждения в случаях, когда уровень угрозы безопасности правительственного объекта повышен до состояния непосредственного нападения, например, во время террористической атаки. В свою очередь шведские правоохранители подтвердили, что ими было получено сообщение о краже.

«Заявление в полицию о данном происшествии поступило 25 октября. Настоящее дело расследуется Управлением по особо важным делам регионального полицейского отделения по округу Стокгольм. Предварительное следствие ведется прокуратурой Швеции. Все вопросы, касающиеся процедур безопасности в здании Администрации премьер-министра, полицейское управление передает в соответствующие правительственные учреждения», — заявила Надя Джабер, уполномоченный представитель полицейского Департамента по связям с общественностью.