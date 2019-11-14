Торонто, Канада, , 21:41 — REGNUM Два человека получили ранения в результате нападения злоумышленника на офис одного из торговых предприятий в канадском городе Торонто. Об этом 14 ноября сообщает телеканал Global News.

По информации, полученной телеканалом от местной полиции, мужчина вошёл в здание около 10:30 по местному времени (18:30 мск) и открыл стрельбу.

Ранения получили два человека. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, у второго пострадавшего — незначительные повреждения. Оба пострадавших госпитализированы.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. Полиция начала мероприятия по розыску злоумышленника. К району ЧП стянуты дополнительные силы полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в жилом доме в канадском городе Виннипег, которую устроил неизвестный злоумышленник. В результате стрельбы были ранены четыре человека, в том числе малолетний ребёнок.

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