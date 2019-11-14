Луховицы , Московская область, , 21:31 — REGNUM Один человек погиб, четверо получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 19:30 на 151-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в городском округе Луховицы. Столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Lada Largus.

В результате ДТП погиб один человек, ещё четверо получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — двое детей.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о о гибели трёх человек в результате столкновения фуры и легкового автомобиля в Московской области.

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