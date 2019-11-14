Санта-Кларита , , 21:11 — REGNUM Злоумышленник, расстрелявший людей в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, задержан, сообщает полиция Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter.

По словам шерифа полиции Лос-Анджелеса Алекса Виллануэвы, подозреваемый арестован и доставлен в местную больницу.

Стоит отметить, что ранее телеканал NBC сообщил о том, что стрелявший покончил с собой и его тело с огнестрельными ранениями обнаружили полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 ноября неизвестный мужчина в черной одежде устроил стрельбу на территории школы Saugus High School, ранив не менее шести человек.

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