Санта-Кларита , , 21:31 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе в школе в американском штате Калифорния был обнаружен мёртвым. Об этом 14 ноября сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По данным телеканала, молодой человек, подозреваемый в стрельбе в школе американского города Санта-Кларита с огнестрельным ранением.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают версию о самоубийстве подозреваемого. В настоящее время в доме подозреваемого проходит обыск, изучается круг знакомых молодого человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроил неизвестный злоумышленник в школе города Санта-Кларита. В результате стрельбы ранения получили семь человек. О состоянии пострадавших информации не поступало. Также пока неизвестно, все ли пострадавшие получили огнестрельные ранения.

Предполагается, что школу атаковал 15-летний подросток, учащийся этой школы. Обстоятельства нападения выясняются.