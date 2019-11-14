Киров, , 20:47 — REGNUM В Кировской области после обнаружения алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей семьи ребенка.

Фигурантом дела стал судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил экспертизу и обнаружил алкоголь. Дело возбуждено по статье о халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта. Дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России.

Ранее и судмедэксперт, и его начальник признали, что ребенок не употреблял алкоголь. Представители семьи погибшего уточнили, что алкоголь в крови мальчика появился в связи с грубым нарушением процедуры проведения экспертизы: кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе из-за отсутствия холодильных камер.

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