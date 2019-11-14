Ханты-Мансийск, , 20:36 — REGNUM Около 50 кроликов и 13 коз погибли при пожаре в городе Урай в Югре. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар вспыхнул в 19:22 по местному времени в нежилом строении с мансардой размером 10 на 10 метров. Постройка использовалась для содержания кроликов и коз. На момент приезда пожарных на место происшествия, здание уже было полностью охвачено огнём.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек и три единицы техники. В 19:50 по местному времени была объявлена локализация пожара, в 20:30 — ликвидировано открытое горение.

При пожаре никто из людей не пострадал. Погибли животные, 50 кроликов и 13 коз. Материальный ущерб, нанесённый пожаром, уточняется. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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