Иваново, , 19:51 — REGNUM Семь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Иванове. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Авария произошла около 17:00 мск на регулируемом перекрестке улиц Герасима Фейгина и Окуловой. Столкнулись маршрутный автобус Fiat Ducato, следовавший с пассажирами по маршруту №17 и легковой автомобиль Hyundai Elantra. По предварительным данным, автобус не предоставили преимущество Hyundai Elantra при повороте налево.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутного автобуса. Характер и степень тяжести травм уточняется. 53-летний водитель автобуса и 44-летний водитель легкового автомобиля не пострадали.

Уточняется, что оба транспортных средства ехали на разрешающий сигнал светофора. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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