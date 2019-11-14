Тюменский район, Тюменская область, , 19:06 — REGNUM В Тюменской области объявлены в розыск две девочки из социально-реабилитационного центра «Семья», расположенного в селе Борки. Их местонахождение до сих пор не установлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Воспитанницы 15 и 14 лет утром 11 ноября ушли из центра и не вернулись. Подростки объявлены в розыск.

Напомним, в 2015 году из этого же центра, который ранее назывался Борковским детским домом, также сбегали две воспитанницы. Беглянки добрались до Тобольска, обратились к местному депутату и вместе с ним — в Следственный комитет по Тюменской области с жалобами о ненадлежащем обращении с детьми в учреждении. Прокурорская проверка тогда не нашла подтверждения сообщениям подростков.

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