Архангельск, , 18:56 — REGNUM Из-за неблагоприятных метеоусловий жители островных районов Архангельска вынуждены ждать буксирной переправы несколько часов: движению судов мешает речной шугоход.

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи мэрии города Дмитрий Антонов, наиболее трудная ситуация сложилась с сообщением Соломбала-Хабарка. «Коридоры» для прохода буксиров прокладывают ледоходы. Из-за этого время ожидания переправы затягивается на несколько часов.

«По причине сложной ледовой обстановки осложнено самостоятельное плавание судов. Доставка людей осуществляется по возможности. Утром выполнены рейсы в обоих направлениях. Сейчас ведется активная работа по проложению ледовых каналов для движения буксиров», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни обстановка на реках Архангельска не обещает быть простой — в регионе сейчас аномально тепло, формирование устойчиво холодной погоды ожидается не ранее, чем через неделю.