Москва, , 18:49 — REGNUM Российскую артистку Анну Калашникову обокрали в Москве, передаёт 14 ноября РЕН-ТВ.

Уточняется, что у неё украли новый IPhone 11 PRO в ресторане «Джанфранко» на Воротынской улице. Ущерб потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей.

Калашникова обратилась в полицию. По данным массмедиа, в ресторане проверяют и сотрудников, и посетителей.

Напомним, месяц назад СМИ сообщали, что у Калашниковой украли кошелёк в аэропорту Монако. Она отметила, что забыла его в зоне досмотра, а когда хватилась, вещь уже пропала.