Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Семь человек, в том числе трое малолетних детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ленинградской области. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла около 14:20 мск на автодороге Молодежное — Черкасово. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Hyundai.

В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Mitsubishi и четыре пассажира автомобиля Hyundai, в том числе дети, мальчики 2014 и 2018 годов рождения и девочка 2010 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы до прибытия сотрудников ГИБДД на место ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадал водитель маршрутки.

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