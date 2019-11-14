Петухово, Курганская область, , 18:39 — REGNUM В курганском городе Петухово с 29 октября жители семи улиц остаются без холодного водоснабжения. Горадминистрацией организован подвоз населению питьевой воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям которой систематически проверяется сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

По поручению надзорного ведомства Госжилинспекция Курганской области в отношении директора ООО «Петухово водоканал» возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

Для восстановления водоснабжения ресурсоснабжающей организации ООО «Петухово водоканал» нужно переложить более 800 метров водопровода, сообщил 45.ru начальник региональной Госжилинспекции Анатолий Казаков. Срок окончания ремонта — 18 ноября.

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