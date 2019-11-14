Аддис-Абеба, , 19:10 — REGNUM По меньшей мере один студент — этнический амхара — был убит и десять других ранены в результате нападения из побуждений мести в университете Демби-Доло в региональном штате Оромия на западе Эфиопии. Студенты-амхара сообщили полиции, что еще трое студентов университета были похищены и их местонахождение неизвестно. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Нападение на представителей народа амхара последовало после межэтнических столкновений в минувшую субботу в университете Уольдиа, где были убиты два студента-оромо, а многие другие были ранены. Согласно сообщениям очевидцев, высокая напряженность не ограничивается рамками одного университета. Студенты из числа этнических амхара в университетах Джимма, Ведевелябу, Хармая и Адама в регионе Оромия выражают озабоченность по поводу своей безопасности, опасаясь возможных нападений со стороны разгневанных студентов-оромо.

По сообщениям, сотни студентов ушли в близлежащие церкви в поисках защиты. «Есть студенты, которые в результате нападения тяжело ранены и нуждаются в срочном лечении», — добавили студенты в университете Демби-Доло.

По словам студентов, столкновения произошли даже после того, как сотрудники спецназа Оромии были направлены в университет. «Некоторые из нас просили руководство университета разрешить нам вернуться к нашим семьям, пока проблема не будет решена. Однако руководство отказало нам в доступе за территорию кампуса», — жаловались студенты.

В последние несколько недель насилие на этнической почве вновь активизировано в университетских городках, на этот раз в северной и центральной Эфиопии.