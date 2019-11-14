Мончегорск, Мурманская область, , 18:18 — REGNUM Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району обнаружили в Мончегорске нелегальный цех по производству краба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

Подпольный цех был найден в гаражах Мончегорска. Здесь при несоблюдении санитарных норм и правил обрабатывали, варили, замораживали и готовили к реализации камчатского краба.

Выяснилось, что крабы добывались в Баренцевом море незаконно и поступали в «гаражный» цех для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России.

Всего сотрудники ФСБ изъяли почти четыре тонны краба. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам страны составляет 36, 6 млн рублей.

В настоящее время проводится проверка.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.