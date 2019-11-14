Кардифф, Великобритания, , 19:08 — REGNUM Картина Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем», которая долгое время считалась копией, была признана подлинником. Об этом 14 ноября сообщает The Guardian.

Искусствоведы провели дополнительные исследования и анализ оригинальных слоёв краски, в результате чего выяснилось, что полотно, написанное приблизительно во второй половине XV — начале XVI века, принадлежит кисти итальянского живописца Боттичелли.

Авторство Боттичелли смог доказать реставратор и искусствовед Саймон Гиллеспи. С помощью инфракрасных лучей специалист изучил область рук и другие фрагменты картины и сделал вывод, что полотно написано в манере, характерной для Боттичелли.

Как пояснил Гиллеспи, хрупкие слои оригинальной краски были пройдены «миллиметр за миллиметром», они были очищены от грязи и старого лака, чтобы раскрыть красоту шедевра, написанного итальянским мастером.

При исследовании было обнаружено, что арка и фон на картине были дописаны позднее художником-фальсификатором в начале XX века, скорее всего для того, чтобы увеличить размер картины. Историк Лоренс Кантер, также признавший подлинность картины, пояснил, что нужен ещё ряд исследований, чтобы понять сколько изменений и когда было внесено в картину. В настоящее время картина Боттичелли «Мадонна с младенцем» находится в Национальном музее Кардиффа в Уэльсе.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии правоохранительными органами семи работ художника с выставки в Москве по подозрению в оскорблении власти.

Читайте ранее в этом сюжете: С выставки Союза художников Петербурга полицейские изъяли семь работ