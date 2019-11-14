Пули-Хумри, Афганистан, , 19:35 — REGNUM 13 ноября официальные представили губернатора афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона в результате дорожно-транспортного происшествия погибло по меньшей мере 15 мирных жителей, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», дорожно-транспортное происшествие произошло на территории уезда Хост-ва-Фаранг провинции Баглан.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Баглан, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия направлялись на свадебную церемонию, когда их транспортное средство сошло с дороги и перевернулось.

Согласно вышеупомянутому заявлению, среди жертв этого дорожно-транспортного происшествия числятся несколько женщин и один ребенок.

Все, кто получил травмы в этом дорожно-транспортном происшествии, были доставлены в ближайшую больницу, где им должны оказать всю необходимую медицинскую помощь.