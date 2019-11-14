Нефтекумск, Ставропольский край, , 17:48 — REGNUM Пожилой мужчина, подозреваемый в нападении на детей и учительницу на игровой площадке, задержан правоохранителями в Ставропольском крае. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл 9 ноября в городе Нефтекумске на детской площадке. По данным следствия, вооружённый холодным оружием мужчина, выкрикивая угрозы и брань и демонстрируя неадекватное поведение, стал приближаться в сторону двоих детей, игравших на площадке.

Проходившая неподалёку учительница младших классов увидела угрожавшего детям мужчину, вмешалась в ситуацию, преградив злоумышленнику путь, а детям сказала убегать. Нападавший предпринял попытки ударить женщину ножом, но та сумела отбиться и скрыться от преследователя.

Следователями регионального СУ СК, по поручению председателя СК России Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 63-летнего жителя Нефтекумска. Он подозревается в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Подозреваемый задержан, расследование дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении мужчины с ножом на детей и женщину в Ставропольском крае.

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