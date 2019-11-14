д.Гнездово, , 17:35 — REGNUM Массовая гибель овец произошла на одной из ферм в Лихославльском районе Тверской области в начале ноября. Информация о смерти животных появилась в социальных сетях и СМИ, сейчас государственные ветеринарные инспекторы проводят проверку.

Как сообщил Tverigrad со ссылкой на местных жителей, на частной ферме ранее было около 60 овец, около 15 десятков свиней, козы и куры.

«За ними присматривал нерусский молодой парень, которого нанял владелец фермы, — мы слышали, что он проживает в Москве. В минувшую пятницу парень собрался и уехал. Сказал, что хозяин ему уже давно не платит, и жить ему здесь не на что. Он действительно чуть ли не голодал в последнее время, мы с соседями давали ему картошку, морковь, капусту, чтобы хоть как-то поддержать», — рассказала изданию жительница деревни Гнездово. По словам женщины, работники на ферме в последнее время менялись часто, да и у самой фермы сменилось несколько собственников. Животные же, говорят жители, разбрелись по всей деревне и стали гибнуть: от голода бараны грызли деревья, свиньи разрывали огороды.

«Тверские ведомости» сообщили, что после публикаций ситуацией заинтересовалась Государственная ветеринарная инспекция. Её сотрудники в ходе проверки установили, что в районе Гнездово действуют две фермы, на них содержатся 28 свиней и около ста овец. Животные истощены, на фермах отсутствуют корма и вода, животные свободно перемещаются по территории фермы и по округе. Рядом с фермами найдено семь трупов ягнят. Произведён отбор проб, чтобы избежать возможности инфекций.

«Главным управлением инициировано проведение проверки для привлечения владельцев животных к административной ответственности. Информация о результатах проверки будет представлена дополнительно», — цитирует издание сообщение ветинспекции.