Ярославль, 14 ноября 2019, 17:05 — REGNUM Ярославский областной суд утвердил приговор обвиняемым в похищении человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.
Сама история произошла летом 2017 года. Один житель города Тутаева задолжал другому 300 тысяч рублей. Заимодавец с целью возвращения долга нанял еще одного жителя города для его поисков, которые увенчались успехом.
Точную причину смерти установить так и не удалось. Поэтому судили обвиняемых только за похищение человека. Приговором Тутаевского районного суда 33-летнему подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 21-летний соучастник получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе.