Курган, , 16:52 — REGNUM В Кургане мать воспитывает ребёнка туго стягивая руки и заклеивая рот с соской малярным скотчем. Шокирующая фотография опубликована в паблике «Интересный Курган», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот из паблика «Интересный Курган» Vk.com/inkurg

«Вот так мама воспитывает шестимесячного ребёнка. Лежит в больнице, у девочки пневмония. Приклеивает соску на скотч к лицу девочки, чтобы не кричала и не выплёвывала. Девочка ничего не умеет: не переворачиваться, не вставать с помощью взрослого, даже ручки не напрягает! У неё (матери — прим. ИА REGNUM) ещё двое мальчиков. На все замечания мамочек и медиков не реагирует», — сообщают авторы поста, которые лежат в одной палате с матерью и ребёнком в детской больнице имени Красного Креста.

Уполномоченный по правам ребёнка в Зауралье Алёна Лопатина сообщила СМИ, что в курсе ситуации. Ребёнком на данный момент занимаются органы опеки.