Венеция, Италия, 14 ноября 2019, 16:27 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 14 ноября, официально объявит режим чрезвычайной ситуации в Венеции, рассказал журналистам премьер-министр Джузеппе Конте.
Также министры обсудят необходимые меры для ликвидации последствий наводнения.
В ноябре 2019 года в Венеции было зафиксировано второе самое масштабное в истории наводнение: уровень волы поднялся на 187 см, почти 90% территории города оказались подтопленными, ущерб, по предварительным данным, составил многие сотни миллионов евро.