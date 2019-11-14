Раздольненский р-н, , 16:06 — REGNUM Крымские журналисты нашли заявление отца пропавшей в Раздольненском районе полуострова шестилетней девочки о предстоящем длительном отсутствии дочери в детском саду, которое он подал накануне исчезновения ребёнка. Копию бумаги опубликовал сайт «Вести Крым».

«Прошу сохранить место в детском саду за моим ребёнком … на период отсутствия с 11 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года в связи с семейными обстоятельствами, частыми болезнями детей», — говорится в заявлении мужчины.

По информации журналистов, документ датирован 11 ноября, после его подачи отец забрал ребёнка из детского сада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму возбудили уголовное дело по факту исчезновения шестилетней Дарьи П. Её отец сообщил в правоохранительные органы, что ушёл 12 ноября по делам и оставил ребёнка одного. После возвращения, по его словам, дверь была открыта, дочери дома не было.

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