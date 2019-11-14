Благовещенск, , 16:02 — REGNUM Проверка систем безопасности проведена в школах города Благовещенска после стрельбы в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Сообщение об этом опубликовано 14 ноября на странице мэрии в Instagram.

«Проведена инвентаризация в образовательных учреждениях города», — говорится в сообщении.

Все школы проверили по поручению мэра Валентины Калиты. Везде имеются системы видеонаблюдения, «тревожные кнопки» и металлодетекторы. Также в полном объеме исполнены выданные ранее предписания прокуратуры о безопасности школ. Исключение составляет одно учреждение, где необходимые работы закончат до 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о халатности возбудили следователи в отношении должностных лиц колледжа, где 14 ноября студент открыл огонь по сверстникам. Дело стало третьим по счету.

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