Венеция, Италия, 14 ноября 2019, 15:59 — REGNUM Комплекс защитных сооружений в венецианской лагуне должен быть достроен весной 2021 года, заявил в четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Комплекс Mose начали строить в 2003 году, затраты уже превысили 7 млрд евро.
В ноября 2019 года в Венеции было зафиксировано второе самое масштабное в истории наводнение: уровень волы поднялся на 187 см, почти 90% территории города оказались подтопленными, ущерб, по предварительным данным, составил многие сотни миллионов евро.