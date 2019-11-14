Лондон, , 15:55 — REGNUM Группу из 17 человек, подозреваемых в работорговле и других преступлениях, задержали одновременно в разных районах Лондона 14 ноября. Сообщение об этом распространила пресс-служа Скотленд-Ярда.

По версии следствия, задержанные причастны не только к торговле людьми, а также к преступлениям, связанным с торговлей оружием, распространением наркотиков и организацией проституции. При задержании были также обнаружены 29 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. По предварительным данным, они являются жертвами представителей группировки.

Сообщается, что операция проводилась совместно с властями Румынии. В румынском городе Констанца был задержан еще один подозреваемый.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре в графстве Эссекс, недалеко от Лондона, был обнаружен автомобиль-рефрижератор, в котором находились тела 39 мигрантов. В ноябре было установлено, что они являлись гражданами Вьетнама.