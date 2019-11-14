Уфа, , 15:41 — REGNUM Участковый в Уфе предотвратил трагедию в многоквартирном доме. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, жители многоэтажного дома по улице Аксакова обратились к стражам порядка с жалобой на неприятный запах в подъезде. Прибывший на место участковый установил, что запах идет из квартиры, в которой проживает 78-летняя пенсионерка.

По словам соседей, женщину они давно не видели. Полицейский вызвал службу спасения и сотрудников газовой службы.

Отмечается, что женщина находилась в квартире. Она перекрыла вентиляцию и не заметила, что ее конфорка пропускает бытовой газ.

Газовая служба устранила неисправность, а женщину доставили в медицинское учреждение.