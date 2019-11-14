Москва, , 15:33 — REGNUM Мужчина, обливший серной кислотой домофон подъезда в Москве, задержан и общается со следователями. Об этом 14 ноября сообщает телеканал «РенТВ».

Задержание Keith Allison

В результате его поступка получила ожоги пальцев одна из жительниц. Сообщается, что ключ буквально расплавился в руке. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось в городе Московский на территории Новой Москвы.

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