Багдад, , 15:38 — REGNUM Как минимум 47 протестующих пострадали от удушья в результате разгона массовой акции в Багдаде утром 14 ноября. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Сообщается, что инцидент произошёл в центре столицы.

Кроме того, журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в комиссии по правам человека в Ираке сообщают, что 14 ноября были найдены тела двух человек на площади Тахрир, которая также находится в центре Багдада. Причина их смерти не установлена.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты проходят в Ираке с октября 2019 г. Протестующие возмущены высоким уровнем коррупции в стране, низким уровнем жизни и массовой безработицей.

10 ноября в Ираке в ходе столкновений с полицией пострадали 20 протестующих.

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