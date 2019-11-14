Уфа, , 15:26 — REGNUM Аэропорт «Уфа» вошел в топ-30 самых пунктуальных аэропортов мира. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, аналитическое агентство OAG из Великобритании составило топ-100 самых пунктуальных аэропортов мира по итогам октября. Отмечается, что уфимская авиагавань разместилась на 27 строчке рейтинга.

Отмечается, что рейтинг был сделан только по тем аэропортам, по которым аналитики имели не менее 80% информации по времени отправления и прибытия самолетов. При этом учитывалось фактическое, а не расчетное время выполнения рейсов. Сообщается, что в октябре текущего года аэропорт «Уфа» обслужил 1235 регулярных пассажирских рейсов. Причем регулярность полетов в зоне ответственности уфимского аэропорта составила 99,9%.

Основной же причиной задержек рейсов явилось задержка в прибытии самолетов, что находится в зоне ответственности авиакомпаний.

Отмечается, что услугами уфимской авиагавани пользуются более 40 российских и зарубежных авиаперевозчиков.