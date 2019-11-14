Ростов-на-Дону, 14 ноября 2019, 15:21 — REGNUM В управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредили об усилении ветра до 15−18 метров в секунду, передаёт ИА REGNUM 14 ноября.
Шквалистый ветер может спровоцировать обрывы линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов. Спасатели призывают обходить стороной конструкции и не парковать автомобили.
Кроме того, горожанам советуют не разжигать костры и не сжигать мусор и сухие ветки, листья и траву.
ИА REGNUM напоминает, что ранее о шквалистом усилении ветра предупреждали донские синоптики.
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