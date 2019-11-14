Ужгород, Украина, , 15:20 — REGNUM В Закарпатье на западе Украины правоохранители нашли склад с поддельным алкоголем, сообщили 14 ноября в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

По данным ведомства, на складе хранилось более 100 ящиков ликёро-водочных изделий. На большей части бутылок наклеены акцизные марки, имеющие признаки подделки.

Отмечается, что всего было выявлено более 10 тонн фальшивого алкоголя на сумму около 1,5 млн гривен или свыше $61 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ пресекли изготовление поддельного алкоголя в Винницкой и Тернопольской областях.

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