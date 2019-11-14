Душанбе, , 15:16 — REGNUM В Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана прокомментировали сообщения СМИ о найденных останках российской туристки, пропавшей в августе 2019 года.

По данным пресс-центра ведомства, тела и документов обнаружено не было: «в 2,5−3 километрах ниже места, где упала туристка, были найдены рюкзак, фотоаппарат, небольшое количество денег, клочок волос, и, предположительно, протез».

Глава пресс-центра КЧС Умеда Юсупова подчеркнула, что на сегодня невозможно сказать, чьи вещи были найдены: «все они были собраны и отправлены на криминалистическую экспертизу, которую будет проводить МВД».

Названа также причина, по которой, предположительно, вещи не были найдены ранее, несмотря, на тщательные поиски КЧС. По новой версии, они всё это время находились под водой и были обнаружены после того, как река обмелела.

Напомним, ранее СМИ распространили сообщение о том, что охотники обнаружили останки пропавшей в августе 61-летней российской туристки, которая сорвалась в горную реку при переходе по мосту. Охотники предположили, что останки могли принести на место, где их обнаружили, дикие звери, возможно, медведь.

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