Варшава, , 14:59 — REGNUM Варшавской полицией были задержаны пять граждан Грузии, совершавших кражи из автомобилей. Они подозреваются в совершении ряда краж методом «на шип» в Варшаве и Силезском воеводстве — сообщает «Польское радио» со ссылкой на представителя комендатуры полиции района Варшава-II старшего сержанта Кароля Груду.

Представитель полиции пояснил суть метода кражи «на шип». Злоумышленники прокалывают колесо припаркованного ненадолго автомобиля, и ждут владельца. Водитель, проехав несколько метров, обнаруживает проблему, и выходит из автомобиля, чтобы заняться колесом. В этот момент преступники проникают в незапертый автомобиль и похищают там всё, что удаётся. Обычно это кошелёк и мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что злоумышленники сбывают похищенное в одном из ломбардов в варшавском районе Прага. Там задержали двоих, в их машине были шило, ножи, отвёртки и радиостанции. Троих остальных задержали в гостинице. Один из них при виде полицейских выпрыгнул в окно, но после непродолжительной погони был задержан.

Двое из задержанных, помимо краж из автомобилей, подозреваются в многочисленных кражах из магазинов мокотовской торговой галереи. Кроме того, один обвиняется в хранении наркотиков, ещё один — в предоставлении недостоверных данных о себе. Четверо из задержанных были арестованы, один помещён под надзор полиции.