Уфа, 14 ноября 2019, 16:40 — REGNUM 49 предприятий из Башкирии стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 14 ноября в Уфе торжественно награждали республиканские предприятия, которые победили во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
Башкирские предприятия стали лауреатами конкурса в номинациях «Золотая сотня», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения» и «Продовольственные товары».
Теперь 49 предприятий Башкирии смогут использовать знак победителя данного конкурса при маркировке своей продукции.