Бутурлиновка, Воронежская область, , 14:57 — REGNUM Взрыв газа произошёл при производстве работ в строящемся многоквартирном доме в Бутурлиновке Воронежской области вечером 13 ноября, об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора региона Михаил Усов.

Как установлено, взрыв произошёл при производстве газовых работ в квартире на первом этаже. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

«В настоящее время по факту происшествия отделом МВД России по Бутурлиновскому району проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль районной прокуратурой», — уточнил Усов.

В прокуратуре также сообщили, что ранее надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства при вводе в эксплуатацию этого жилого дома. Тогда было установлено, что администрация района разрешение на ввод объекта в эксплуатацию дома выдало 27 декабря 2018 года, при том что фактически строительство не было завершено и в конце сентября 2019-го. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона главе администрации Бутурлиновского муниципального района и застройщику — ООО «РегионПроект».