Липецк, , 14:41 — REGNUM В Липецке неизвестный мужчина в лифте напал на 14-летнюю школьницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, злоумышленник попал на видео с камеры наблюдения, и его разыскивают.

Днём 3 октября неизвестный мужчина пошёл за школьницей, которая шла домой после уроков, зашёл в её подъезд и надругался на ней в лифте. Заявление в правоохранительные органы подали родители девочки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетней». Следователи изъяли записи с камер наблюдения и на видео обнаружили подозреваемого. Он находится в розыске.