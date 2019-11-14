Благовещенск, , 14:50 — REGNUM Дать возможность подольше отдохнуть учащимся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, решили в областном Минобразовании.

«Принято решение отложить начало занятий в колледже до понедельника, 18 ноября. Все-таки учащимся нужно отдохнуть после такого плохого события», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, трагедия в колледже в Благовещенске произошла утром 14 ноября. Студент четвёртого курса пронес ружье в здание учебного заведения и открыл стрельбу. В результате инцидента погиб один человек и трое были ранены. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время возбуждены три уголовных дела по данному случаю, в том числе в отношении руководства колледжа и сотрудников частной охранной организации «Сириус — А».

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