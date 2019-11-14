Москва, , 14:29 — REGNUM Студенту, который напал на колледж в Благовещенске, назначит посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом 14 ноября заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, экспертиза позволит установить его психологические особенности, а также точные мотивы, совершенных при преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент благовещенского колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

Для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР. Охранник колледжа — сотрудник частной охранной организации, который, предположительно, пустил в здание 19-летнего студента с охотничьим ружьём, задержан.

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