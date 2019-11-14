Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM Из-за коммунальной аварии 26 екатерибургских домов оказались лишены тепла и горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Пострадали жители в домах на улицах Белинского, Бригадиров, Луганская, Машинная, Онежская и Саввы Белых, а также на переулках Мордвинском и Переходном.

Причина инцидента — в аварии на ветхом участке сетей на Луганской, 16. Сейчас специалисты меняют 20 метров изношенного участка квартального трубопровода. Ожидается, что работы завершат до 18:00, после чего в домах вновь будет горячая вода и тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре2019 после наступления холодов в Екатеринбурге включили отопление в некоторых домах лишь на пару часов. Через некоторое время батареи вновь стали холодными.

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