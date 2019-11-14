Уфа, , 14:15 — REGNUM В Уфе разыскивается подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 7 ноября текущего года неизвестный мужчина, которому на вид 20−35 лет, в подъезде жилого многоэтажного дома по улице Б. Бикбая Октябрьского района напал на 10-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)

Отмечается, что в настоящий момент стражи порядка устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.

Согласно ориентировке, подозреваемый среднего телосложения, ростом примерно 165−175 см, похож на русского. Был одет в куртку серо-зеленого цвета, джинсы серого цвета и шапку вязанную зеленого и голубого цвета. С собой у него был рюкзак темного цвета.

Полицейские просят всех, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице сообщить в ближайшее отделение полиции.