Чита, , 14:13 — REGNUM В Забайкалье продолжают выяснить обстоятельства смертельного ДТП с семью погибшими и двумя пострадавшими, произошедшего 14 ноября в Агинском районе.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, погибли четыре женщины и трое мужчин. Их личности установлены.

Читайте также: Страшная авария с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье — трансляция

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в Агинском районе Забайкалья с микроавтобусом и грузовиками произошло утром 14 ноября. Погибли семь человек, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Драмтеатр Забайкалья из-за страшных ДТП перенёс празднование юбилея