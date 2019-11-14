Чита, 14 ноября 2019, 14:13 — REGNUM В Забайкалье продолжают выяснить обстоятельства смертельного ДТП с семью погибшими и двумя пострадавшими, произошедшего 14 ноября в Агинском районе.
Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, погибли четыре женщины и трое мужчин. Их личности установлены.
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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в Агинском районе Забайкалья с микроавтобусом и грузовиками произошло утром 14 ноября. Погибли семь человек, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.
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