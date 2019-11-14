Москва, , 14:14 — REGNUM Посольство Франции в России отправило в МИД страны информацию об уголовном деле российского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей сожительницы — аспирантки СПГУ Анастасии Ещенко, для того чтобы был рассмотрен вопрос о лишении его ордена Почетного легиона. Об этом 14 ноября сообщает дипломатическое представительство Франции.

«Согласно кодексу Почетного легиона посольство Франции в России направило в министерство иностранных дел в Париже всю публичную информацию, связанную с делом Олега Соколова, поскольку стоит вопрос о лишении его этого ордена», — приводит ТАСС сообщение посольства Франции в России.

Также во французском диппредставительстве отметили, что МИД республики передаст данную информацию в канцелярию высшего ордена Франции. Кроме этого, в посольстве подчеркнули, что у их ведомства нет полномочий для лишения Соколова данной награды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.