Бийск, Алтайский край, , 14:10 — REGNUM Власти Алтайского края сдержали обещание и решили проблему с вывозом мусора, из-за которого в Бийске пришлось объявлять режим ЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За три дня из города было вывезено около 100 тонн твёрдых коммунальных отходов. От мусора очистили все семь контейнерных площадок, расположенных в переулках Дружный, Донской, уна лицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова.

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Напомним, взаимные экономические претензии обслуживающего бийскую зону регоператора («Спецобслуживание-Центральное») и распорядителя бийского полигона ТБО («Спецобслуживание плюс») привели к тому, что властям Бийска пришлось вводить режим ЧС. Второй по величине город Алтайского края, наукоград, стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.

Данная проблема уже вышла на федеральный уровень, её прокомментировали в Министерстве природных ресурсов РФ и лично глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания, проведённого в алтайском селе Санниково.

Тем временем, вслед за Бийском, где даже пришлось объявлять режим ЧС, «мусорный коллапс» случился в Заринске, жильцы жители которого уже не первую неделю жалуются на переполненные мусорные контейнеры которые никто не убирает.

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