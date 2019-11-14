Воронеж, , 18:02 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора Воронежской области Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева, обвиняющегося в получении взятки в 500 тыс. рублей. Громкое уголовное дело готовится к передаче в Левобережный районный суд Воронежа, сообщил ИА REGNUM 14 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

По версии следствия, Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в размере 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за помощь подзащитному адвоката, который проходил по делу о незаконном обороте наркотических средств. Сама Григорашенко уже признана виновной в покушении на хищение у матери своего подзащитного 2,5 млн рублей — суд приговорил её к двум годам лишения свободы, однако женщина скрылась. В настоящее время Григорашенко объявлена в международный розыск (по некоторым данным, бывший воронежский адвокат уехала в Грузию).

«Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры. Авдеев уволен из надзорного ведомства», — подчеркнул Усов.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская, в ходе предварительного следствия Авдеев вины не признал, однако следствие сумело собрать доказательства.

«В основу легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, в том числе фоноскопических, лингвистических и почерковедческих, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, результаты осмотров, а также иные доказательства, собранные по уголовному делу», — уточнил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Добавим, что Авдеева был уволен из прокуратуры 30 января 2018 года после проверки, которую начали сотрудники регионального СУ СКР. Позже было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре также проводили проверку в отношении Авдеева, материалы её были направлены следователям.

В связи с делом Марины Григорашенко в воронежских СМИ получило распространение выражение «зелёный блокнот» — такой якобы был найден у неё при задержании, в нём, по утверждению ряда изданий, были записаны расценки на услуги воронежских судей. Именно после этого скандала сменилось руководство Воронежского облсуда.