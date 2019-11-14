Иркутск, , 13:54 — REGNUM В Приангарье перед судом предстанет руководство крупного лесоперерабатывающего холдинга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, три должностных лица обвиняются уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество.

По данным следствия, фактически руководя компанией в 2015 году обвиняемые заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками для получения вычетов по налогам. Таким образом им удалось «сэкономить» на налогах более 200 млн рублей.

Кроме того, фигуранты заключили ряд фиктивных сделок по поставке и переработке древесины, хотя все работы велись самим холдингом.

«Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015 — 2016 гг., получить незаконную налоговую выгоду и, как следствие, похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации в общей сумме более 16 млн рублей», — отметили в СКР.

Отмечается, что действия правоохранителей позволили пресечь необоснованное возмещение НДС в размере более 2 млн рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест. Дело передано в суд.

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